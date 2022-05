«Δεν πληρώνει τα 5,5 εκατ. για Σεμέδο η Πόρτο» (pic)

Ο διεθνής αμυντικός παραχωρήθηκε δανεικός τον Γενάρη από τον Ολυμπιακό στους "δράκους" με οψιόν αγοράς στα 5,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο έπαιξε ελάχιστα και μόνο με τη β' ομάδα.

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της "O Jogo", με τον Σεμέδο μάλιστα πρωτοσέλιδο, η Πόρτο δεν προτίθεται να πληρώσει τα λεφτά της ρήτρας και είτε θα ψάξει για άλλον στόπερ, είτε θα πάει σε επαναδιαπραγμάτευση με τους Πειραιώτες.

«Ο παίκτης ενημερώθηκε ότι η ρήτρα για την αγορά του δεν θα ενεργοποιηθεί από την Πόρτο. Οι "δράκοι" αναζητούν εναλλακτική στη Βραζιλία, χωρίς όμως να αποκλείουν νέα διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό», σημειώνει το ρεπορτάζ.

