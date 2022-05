Κύπρος: Σοβαρά τραυματίες φίλοι της Ομόνοιας από άγρια επίθεση οπαδών του ΑΠΟΕΛ (vid)

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στους φίλους της Ομόνοιας που πανηγύριζαν την κατάκτηση του Κυπέλλου, τραυματίζοντας σοβαρά αρκετούς εξ αυτών.

Το μανιασμένο πλήθος των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, μάλιστα έσπασε και αρκετά αυτοκίνητα φίλων της Ομόνοιας.

Cyprus Cup final. 25.05.2022

Omonia Nicosia - Ethnikos Achnas.



After the match, APOEL attacks Omonia fans, who celebrated their team's victory in the streets of Nicosia.



6 cars were destroyed and several people from Omonia were injured. pic.twitter.com/ZxDud0Iorj