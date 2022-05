Τσιμίκας: «Ντυμένος» στα γαλανόλευκα στον τελικό του Champions League (vid)

Θα λάβει μέρος στον τελικό του Champions League και θα γίνει μόνος ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει. Είχε προηγηθεί προ 18 ετών ο Άκης Ζήκος όντας ποδοσφαιριστής της Μονακό. Είχε αγωνιστεί στον τελικό με την Πόρτο του Μουρίνιο επί γερμανικού εδάφους και είχε χάσει με 3-0, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα μειώνει την επιτυχία του.

Έτσι το Σάββατο ο Τσιμίκας θα γράψει ιστορία και θα το κάνει με τη γαλανόλευκη στην καρδιά, στο μυαλό, αλλά και πάνω του. H Adidas σχεδίασε τα παπούτσια του που θα έχουν τα χρώματα μας. Μπλε και άσπρο για να θυμίζει Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο:



Kostas Tsimikas will be wearing custom blue and white boots for the Champions League final 😍🔥🇬🇷



History will be made in the colors of Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/RXPtI3eWFN