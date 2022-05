Επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Σουηδίας: «Ντου» στο γήπεδο οι οπαδοί της Χάμαρμπι (vid)

Η Χάμαρμπι έχασε στα πέναλτι από τη Μάλμε και με τη λήξη του ματς οι οπαδοί των ηττημένων βλέποντας τους αντιπάλους να πανηγυρίζουν, έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο με απειλητικές διαθέσεις!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, τρέχουν full face, διάφορα αντικείμενα και πυρσούς προς την απέναντι κερκίδα, με την αστυνομία τελευταία στιγμή να ανακόπτει την πορεία τους και να τους αναγκάζει να τραπούν σε φυγή!

Δείτε το βίντεο:



Swedish Cup final. 26.05.2022

Hammarby IF - Malmö FF.



Malmo FF wins the match after penalties. Moments after that Hammarby hooligans run onto the pitch and rushed to the sector with Malmo fans who celebrating their team's victory. pic.twitter.com/8BEZPgLWqf