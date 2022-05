Ο Γάλλος βρίσκεται εκεί υπό την ιδιότητα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης και συμμετείχε στις διαδικασίες που γίνονται για τον μεγάλο τελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/05), με τις Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης να ετοιμάζονται για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

The ⁦@ChampionsLeague⁩ trophy has arrived!! Being carried in by ex Real Madrid star Christian Karembeu. 😳 pic.twitter.com/YgHhmY9dqq