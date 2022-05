Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην... Γη της Επαγγελίας (pics, vids)

Γη της Επαγγελίας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κόλαση για τη Μπάγερν. Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ στις 26 Μαΐου 1999 κρίθηκε σε 102 δευτερόλεπτα.

O χρόνος κυλά… Oι καθυστερήσεις είναι τρία λεπτά. Οι Βαυαροί είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στο αριστοτεχνικό γκολ του Μάριο Μπάσλερ από νωρίς.

90+0:36… Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δίνει στον Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος βγάζει σέντρα, με προβολή όμως η μπάλα φεύγει κόρνερ. Ο Μπέκαμ το εκτελεί, συνολικά είκοσι παίκτες είναι στην περιοχή, εκτός από τον ίδιο και τον Σμάιχελ. Η μπάλα φτάνει στον Σέριγχαμ, αυτός κάνει το σουτ και γίνεται το 1-1!

Ο χρόνος κυλά… 90+2:17'… Η Γιουνάιτεντ έχει ξανά τη μπάλα, κερδίζει άλλο ένα κόρνερ. Και πάλι ο Μπέκαμ στην εκτέλεση. Ο Σόλσκιερ στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Ο πίνακας γράφει 2-1 για τους «κόκκινους διαβόλους», ο Κολίνα σφυρίζει τη λήξη, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην Γη της Επαγγελίας.

«Is this their moment? Beckham into Sheringham… and Solskjaer has won it! Manchester United have reached the Promised Land! The two substitutes have scored the two goals in stoppage time. And nobody will ever, win a european cup final, more dramatically than this…» αναφωνούσε εκστασιασμένος Άγγλος σχολιαστής.

(«Είναι αυτή η στιγμή τους; Ο Μπέκαμ στον Σέρινγχαμ… ο Σόλσκιερ δίνει τη νίκη! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε φτάσει ποτέ στην Γη της Επαγγελίας! Οι δύο αλλαγές πέτυχαν τα δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ουδείς ποτέ θα κερδίσει τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου με τρόπο πιο δραματικό από αυτόν…)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πανηγυρίζουν έξαλα, οι Γερμανοί καταρρέουν, πέφτουν στον αγωνιστικο χώρο και ξεσπούν σε κλάματα. Λίγο αργότερα μετά την απονομή και όταν πια τα φώτα στο «Καμπ Νου» θα σβήσουν, ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον θα κατέβει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάει στο σημαιάκι του κόρνερ, θα πατήσει στην περιοχή που μπήκαν τα γκολ. Και στο μυαλό του θα είναι ο σερ Ματ Μπάσμπι, εκείνο το δυστύχημα του 1958, εκείνο το τρόπαιο του 1968, το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών στην ιστορία της ομάδας...

Kι ο χρόνος σταματά...

Η Βαρκελώνη θυμίζει Μάντσεστερ την παραμονή του τελικού, καθώς οι οπαδοί των Άγγλων έχουν κατακλύσει την πρωτεύουσα της Καταλωνίας.

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Αρχική πρόθεσή μου ήταν να ξεκινήσω με τον Ράιαν Γκιγκς στη μεσαία γραμμή. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα ήμασταν εκτεθειμένοι στις αντεπιθέσεις της Μπάγερν, Σκέφτηκα μετά ότι θα έπρεπε να στηρίξουμε το παιχνίδι μας στις πάσες και να καθορίσουμε εμείς τον ρυθμό. Κι αυτό θα μπορούσαμε να το πετύχουμε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ».

Στέφαν Έφενμπεργκ: «Σε μια λογική εξέλιξη των γεγονότων, θα έπρεπε να έχουμε νικήσει με διαφορά δύο ή τριών γκολ. Το ποδόσφαιρο, όμως, δεν είναι έτσι...».

Πολ Μπράιτνερ για την αλλαγή του Λόταρ Ματέους στο 80ο λεπτό: «Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ματέους έκανε το καλύτερο δώρο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Τέντι Σέριγχαμ: «Ο προπονητής μου είπε την ώρα της αλλαγής: ΄Μπες μέσα και βάλε το γκολ'».

Τέντι Σέριγχαμ: «Στο ημίχρονο ο προπονητής μας είπε ότι το τρόπαιο απείχε μόλις μερικά μέτρα. Και μας... απείλησε να μην τολμήσουμε να μπούμε στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, αν δεν τα έχουμε δώσει όλα στο γήπεδο».

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ: «Και εγώ πίστευα στον εαυτό μου και όλοι πιστεύαμε στην ομάδα. Δεν πίστεψα σε καμία στιγμή ότι είχε τελειώσει».

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Έστρεψα το βλέμμα μου προς το τρόπαιο. Είχε ήδη τα χρώματα της Μπάγερν. Δύο λεπτά μετά το είχα στα χέρια μου. Ήταν δικό μας».

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Ήταν για εμάς ένα παραμύθι, ενενήντα χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ματ Μπάσμπι. Δεν είπα τίποτα στους παίκτες μου μετά το τέλος του αγώνα. Απλά τους αγκάλιασα και τους φίλησα».

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Football, bloody hell!».