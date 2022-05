Δεν είναι τρολ: Πλακάτ αποθέωσης του διαιτητή στον τελικό του Conference League (pic)

Απίστευτο και όμως αληθινό...

Στον τελικό του Conference League που διεξάγεται αυτή την ώρα στα Τίρανα ανάμεσα στη Ρόμα και τη Φέγενορντ, υπάρχει στην εξέδρα πλακάτ, στο οποίο αποθεώνεται ο διαιτητής της αναέτρησης.

Ναι, δεν είναι τρολ... Είναι αλήθεια. Στις εξέδρες της "Kombetare Arena" υπάρχει οπαδός που έχει «σηκώσει» πλακάτ αποθέωσης του Ρουμάνου διαιτητή, Ίστβαν Κόβακς.

«Ίστβαν Κόβακς, Νο1 διαιτητής» είναι το λιτό και απέριττο μήνυμα...

Have you ever seen fan banners dedicated to referees before?

Istvan Kovacs is becoming an icon. Second European outing in a row with proper ref support. Haha! 😅 pic.twitter.com/94uxsIMoRc