Στην Άρσεναλ για άλλον έναν χρόνο ο Ελνένι

Ο Αιγύπτιος διεθνής μέσος κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μίκελ Αρτέτα, ξεκινώντας βασικός στα τελευταία επτά παιχνίδια στην Premier League, και επιβραβεύτηκε με την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Ελνένι έφτασε στο Λονδίνο από τη Βασιλεία το 2016, και το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο.

«Λατρεύω αυτόν το σύλλογο. Πάντα αγαπώ την πρόκληση και δίνω το 100% όλη την ώρα», δήλωσε μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Almost 7 years with Arsenal but they don’t seem to be enough 😉 I’m still learning, I’m still growing, and I want to do so much more for the team and the club I love… I’m very happy, proud and grateful for renewing my contract with Arsenal.. I’m staying home ♥️ @Arsenal pic.twitter.com/JW9523gbcv