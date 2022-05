Δεν θα θυμάται το μυαλό, μα θα θυμάται η καρδιά: ο 84χρονος που συγκλόνισε στη φιέστα της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Μπάρι Καρ υποστηρίζει τη Μάντσεστερ Σίτι από όταν ήταν έξι χρόνων. Από τότε που δεν ήταν της... μόδας, από τα χρόνια που το ποδόσφαιρο ήταν μάλλον πιο ρομαντικό, η αγάπη για την ομάδα πιο αγνή, σε εποχές που τα... πετροδόλαρα δεν είχαν «αλλοιώσει» το άθλημα.

Δυστυχώς, βέβαια, δεν θυμάται πως ήταν τότε. Πως ήταν να υποστηρίζεις εκείνα τα χρόνια την ομάδα σου, δεν θυμάται καν πως ήταν η δική του ζωή.

Έχει άνοια. Το μυαλό του είναι χαμένο. Και σήμερα, μερικές ημέρες μετά από αυτά που έζησε μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους, ίσως να μην θυμάται τι έγινε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο «Έτιχαντ». Τα γκολ του Ιλκάι Γκουντογκάν και του Ρόδρι, τα γκολ με τα οποία προηγήθηκε η Άστον Βίλαν, το σφύριγμα της λήξης, τους πανηγυρισμούς, την απονομή.

Μπορεί να μην θυμάται, αλλά ένιωσε. Αισθάνθηκε αυτό την ξεχωριστή ανατριχίλα, τη μοναδική συγκίνηση, την χαρά της έκστασης βλέποντας την ομάδα σου να νικά, να κατακτά έναν τίτλο.



Η κατάσταση του 84χρονου άνδρα επιδεινώθηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό. «Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο γήπεδο ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει» λέει ο εγγονός του, Τσάρλι, ο οποίος ανέλαβε να τον συνοδεύσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

«Δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος είμαι, να πει το όνομά μου. Απλά μου κρατούσε το χέρι. .Όταν φτάσαμε στο γήπεδο, άρχισε να χαμογελά. Ανησυχούσα πως θα είναι μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούσε να αντέξει, αλλά όταν μπήκε στο γήπεδο ήταν σαν να γύρισαν όλες οι αναμνήσεις που είχε».

Για παππού και εγγονό ήταν μοναδικά όσα έζησαν παρέα στο γήπεδο. Ο νεαρός Τσάρλι, βέβαια, θα έχει την ανάμνηση αυτού του αγώνα, που χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και τη φετινή σεζόν. Ο παππούς μπορεί να μην έχει πια αναμνήσεις, αλλά θα κρατήσει μέσα του τα συναισθήματα που του προκάλεσαν όσα είδε, όσα έζησε.

Κι όταν άρχισαν τα συνθήματα και μετά τα τραγούδια, κάτι μέσα του σκίρτησε. Διότι ήξερε ότι είχε βρεθεί ξανά εκεί, είχε φωνάξει, είχε τραγουδήσει. Δεν είναι όλα γραμμένα στο μυαλό μόνο, είναι γραμμένα για πάντα και στην καρδιά.

«Ήταν απίστευτο ότι μπορέσαμε να πατήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα κι αν δεν έπρεπε, έκανε την ημέρα μας τόσο ξεχωριστή. Ήταν εντυπωσιακό πόση ενέργεια πήρε απολαμβάνοντας το παιχνίδι. Ήταν μια ημέρα με έντονα συναισθήματα. Είναι ο πραγματικός σύνδεσμός μοε με τη Σίτι και ήταν ο τρόπος για να του ανταποδώσω όσα μου έχει δώσει» συμπλήρωσε ο εγγονός, ο οποίος περιέγραψε πως είναι η κατάσταση για έναν άνθρωπο που έχει άνοια...

«Παρά το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια η κατάσταση του έχει χειροτερέψει, έχει κάποιες αναλαμπές, όπως αυτή του γηπέδου και είναι υπέροχο όταν συμβαίνει. Δείχνει ότι ένας άνθρωπος με άνοια, μπορεί να έχει την ευκαιρία να περάσει καλά. Είναι ακόμα ο ίδιος άνθρωπος ακόμα κι αν πια είναι εξαιρετικά δύσκολο γι' αυτόν να καταλάβει πολλά πράγματα».

Ο Τσάρλι ανέβασε το βίντεο με τον παππού του, τον χούλιγκαν όπως χαριτωμένα τον χαρακτήρισε λόγω της... εισβολής στον αγωνιστικό χώρο μετά το σφύριγμα της λήξης, στο Tik Tok και έλαβε δεκάδες μηνύματα από ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον τους ασθενή με άνοια. Μπορεί να είναι ο παππούς ή η γιαγιά, ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο αδερφός, ο φίλος.

«Αν μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον ενημερώσουμε σχετικά με την άνοια, να δείξουμε πως αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ζουν κανονικά, τότε αυτό είναι πολύ σημαντικό» λέει συγκινημένος ο Τσάρλι.

