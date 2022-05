Προπονητής της χρονιάς ο Κλοπ

Λίγες ημέρες πριν τον τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γερμανός τεχνικός βραβεύτηκε για τη δουλειά του φέτος στο «Ανφιλντ».

Η Λίβερπουλ κατέκτησε το κύπελλο και το Λιγκ καπ, έχασε το πρωτάθλημα της τελευταία αγωνιστική από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ θέλει να στεφθεί και πρωταθλήτρια Ευρώπης το Σάββατο στο Παρίσι.

Ο Κλοπ επιβραβεύτηκε για την εκπληκτική πορεία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ με δύο βραβεία ως καλύτερος προπονητής: το ένα από την ένωση προπονητών της Λίγκας (LMA), που το πήρε μάλιστα για δεύτερη φορά στην καριέρα του, και το άλλο από την Premier League, όπου άφησε πίσω του στην ψηφοφορία τους Γκουαρδιόλα, Χάουι, Βιεϊρά και Φρανκ.

Ο Γερμανός τεχνικός δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του και δήλωσε μετά την απονομή: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα σε μία -ομολογουμένως- τρελή σεζόν. Την τελευταία αγωνιστική μόνο δύο ματς δεν είχαν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και στα υπόλοιπα παίζονταν τα πάντα. Οταν κερδίζεις ένα τέτοιο βραβείο, είτε είσαι ιδιοφυία, είτε έχεις το καλύτερο προπονητικό επιτελείο στον κόσμο, και εγώ είμαι εδώ με το επιτελείο μου που είναι το κορυφαίο.» Να σημειωθεί πως το βραβείο της LMAΚ απένειμε στον Κλοπ ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Αλεξ Φέργκιουσον.



