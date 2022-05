Premier League: Ενέκρινε την αγορά της Τσέλσι από τον Μπόελι

Το Δ.Σ. της Premier League ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης (24/5) την εξαγορά της Τσέλσι από τον επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τοντ Μπόελι.

Πλέον είναι επίσημο... Το Δ.Σ. της Premier League ενέκρινε την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της λονδρέζικης ομάδας απ' τον Αμερικανό επιχειρηματία και την κοινοπραξία που εκπροσωπεί.

«Η εξαγορά παραμένει ανοικτή υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει την απαιτούμενη άδεια πώλησης και θα υπάρξει ικανοποιητική ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της συναλλαγής», ανέφερε η λίγκα σε ανακοίνωσή της.

