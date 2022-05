Προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ ο Χάαλαντ (vid)

Στο Μάντσεστερ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός σταρ προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο της πόλης και απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Να θυμίσουμε πως ο Νορβηγός υπέγραψε στην Σίτι μέχρι το 2027, με δημοσίευμα της Daily Mail να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Χάαλαντ αναμένεται την Τετάρτη να επισκεφτεί το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι , να βγάλει φωτογραφίες και να δώσει συνέντευξη στην ποδοσφαιρική ακαδημία της Σίτι, η οποία δεν πρόκειται πάντως να βγει στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα».



Erling Haaland has completed a further medical check-up in Barcelona and is now en route to #ManCity. [via @elchiringuitotv]pic.twitter.com/RXBjibSfD3