Με εκπλήξεις και χωρίς τους Σάντσο και Σμιθ-Ρόου η Αγγλία στο Nations League

Αν μη τι άλλο οι απουσίες των Σάντσο, Σμιθ-Ρόου είναι ηχηρές, ενώ στην αποστολή βρίσκονται οι Μπόουεν, Τομόρι και Τζάστιν.

Ο Τζάροντ Μπόουεν, λοιπόν, είναι το νέο πρόσωπο που κάλεσε στην εθνική Αγγλίας ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ενόψει των αγώνων του Ιουνίου για το Nations League. Ο 25χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν με τη Γουέστ Χαμ, της οποίας ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ αυτών τρία στο Europa League, όπου τα «σφυριά» έφτασαν ως τα ημιτελικά.

Επίσης, την «παρθενική» κλήση του στα «τρία λιοντάρια» έλαβε και ο αμυντικός της Λέστερ, Τζέιμς Τζάστιν, ενώ επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το EURO (όπου ήταν στην αποστολή χωρίς να παίξει) ο Φικάγιο Τομόρι, ο οποίος πριν λίγες ημέρες πανηγύρισε με την Μίλαν την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Αγγλία μετέχει στον 3ο όμιλο της League Α του Nations League και θα αντιμετωπίσει διαδοχικά την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (4/6) και τη Γερμανία στο Μόναχο (7/6), πριν υποδεχθεί στο «Μολινό» την Ιταλία και την Ουγγαρία (11 και 14 Ιουνίου, αντίστοιχα).

Confirming your #ThreeLions squad for our upcoming #NationsLeague fixtures! 🦁