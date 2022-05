Πιο νωρίς από ποτέ η απονομή της Χρυσής Μπάλας

Όπως ανακοίνωσε το «France Football», η φετινή Χρυσή Μπάλα και όλα τα φετινά βραβεία του γαλλικού περιοδικού θα απονεμηθούν στις 17 Οκτωβρίου.

Πιο νωρίς από ποτέ θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, ύστερα από τις αλλαγές των κανόνων που ανακοίνωσε πέρυσι το France Football.

Φέτος συμπληρώνονται 66 χρόνια από την πρώτη απονομή του βραβείου της Χρυσής Mπάλας, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει στην κατοχή του τις περισσότερες (7), ενώ δεύτερος στην σχετική λίστα παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο (5).

Να σημειωθεί πως μέχρι το 2009, το βραβείο αφορούσε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Ευρώπης, ενώ το 2010 συγχωνεύτηκε με αυτό του καλύτερου παίκτη στον κόσμο που απονέμει η FIFA.

🚨| OFFICIAL: The Ballon d'Or will be awarded on October 17th. #rmalive pic.twitter.com/2yVsH0roRb