Με μήνυμα για την Ουκρανία η μπάλα του τελικού (pic)

Το προσεχές Σάββατο (28/5, 22:00) στο «Σταντ νε Φρανς» Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η UEFA παρουσίασε την μπάλα του φετινού τελικού. Είναι λευκή, ενώ τα αστέρια ασημί.

Δεσπόζει το μήνυμα «ειρήνη», γραμμένο και στα ουκρανικά.

Ο τελικός ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την Αγία Πετρούπολη, όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανάγκασε την UEFA να μεταφέρει την έδρα του μεγάλου αγώνα στο Παρίσι.

