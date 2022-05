Ολυμπιακός: 36 εκατ. ευρώ από το Champions League της περσινής χρονιάς!

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα τα χρήματα που πήρε κάθε ομάδα για τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2020-21.

Τον πίνακα με τα ακριβή ποσά για κάθε χώρα παρουσιάζει η σελίδα "Swiss Ramble" και στέκεται στο ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Ολυμπιακός, εισπράττοντας περί τα 36 εκατ. ευρώ (31 εκατ. λίρες), παρά το γεγονός ότι έκανε μόνο μία νίκη στον όμιλο, εκείνη επί της Μαρσέιγ στην πρεμιέρα.

Από τα χρήματα αυτά, ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από τον συντελεστή της UEFA (UEFA coefficient), φτάνοντας στα 15,5 εκατ. ευρώ για τους Πειραιώτες. Στον αντίποδα για τον ΠΑΟΚ ήταν μηδενικό το ποσό αυτό, εξ ου κι αρκέστηκε στα 4,6 εκατ. ευρώ. O Δικέφαλος είχε περάσει δύο γύρους, αποκλείοντας Μπεσίκτας και Μπενφίκα, για να αποκλειστεί από την Κράσνονταρ στα πλέι οφ.

