Ντόρτμουντ: Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Μάρκο Ρόζε

Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε άμεσα τον αντικαταστάτη του Μάρκο Ρόζε, με τον Εντίν Τέρζιτς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Τέρζιτς έχει περάσει από πολλά πόστα των Βεστφαλών. Έχει διατελέσει βοηθός προπονητή των Χάνες Βολφ και Λισιέν Φαβρ, έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής της ομάδας ως πρώτος προπονητής, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας.

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn