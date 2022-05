CIES: Η κορυφαία 11άδα της Super League - Παίκτες από το Τop 4, ΟΦΗ και ΠΑΣ, αλλά όχι από Άρη

Σ' αυτή βρίσκονται έξι παίκτες του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον τίτλο και ένας από τους ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. ο CIES κατέληξε στις ενδεκάδες αυτές, χρησιμοποιώντας στατιστική προσέγγιση που συνδυάζει τα αποτελέσματα της ομάδας με τον χρόνο συμμετοχής των παικτών και τις τεχνικές επιδόσεις τους.

Η κορυφαία ενδεκάδα της ελληνικής Super League:

Τερματοφύλακας

Ντέβις Επασί/ΟΦΗ/29 ετών

Αμυντικοί

Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ/Ολυμπιακός/24 ετών

Παπέ Σισέ/Ολυμπιακός/27 ετών

Γιάννης Κάργας/ΠΑΣ Γιάννινα/27 ετών

Κένι Λαλά/Ολυμπιακός/31 ετών

Μέσοι

Γιάν Εμβιλά/Ολυμπιακός/32 ετών

Ρούμπεν Πέρεθ/Παναθηναϊκός/33 ετών

Γιάσμιν Κούρτιτς/ΠΑΟΚ/33 ετών

Γιώργος Μασούρας/Ολυμπιακός/28 ετών

Γιουσέφ Ελ Αραμπί/Ολυμπιακός/35 ετών

Λιβάι Γκαρσία/ΑΕΚ/25 ετών

Παίκτες από 21 συλλόγους επελέγησαν για τις καλύτερες ενδεκάδες στο πέντε κορυφαία πρωταθλήματα:

Αγγλία : Λίβερπουλ (6), Μάντσεστερ Σίτι (4) και Τότεναμ (Χάρι Κέιν).

Ισπανία : Ρεάλ Μαδρίτης (6), Σεβίλη (2), Μπαρτσελόνα (2) και Μπέτις (Ναμπίλ Φεκίρ).

Ιταλία : Μίλαν (4), Ίντερ (3), Γιουβέντους (2), Νάπολι (Αμίρ Ραχμάνι) και Φιορεντίνα (Νικολάς Γκονσάλες)

Γερμανία: Μπάγερν (9), Ντόρτμουντ (Τζουντ Μπέλινγκχαμ) και Μπόχουμ (Μάνουελ Ρίμαν)

Γαλλία : Παρί Σεν Ζερμέν (5), Μαρσέιγ (2), Ρεν (Μπενζαμέν Μπουριζό), Μονακό (Ορελιέν Τσουαμενί), Στρασμπούρ (Λούντοβικ Αζόρκ) και Νις (Βάλτερ Μπενίτες).

Οι δέκα νεότεροι παίκτες στην καλύτερη ενδεκάδα είναι οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ντόρτμουντ), Αρσέν Ζαχαριάν (Ντιναμό Μόσχας), Ίλια Ζαμπάρνι (Ντιναμό Κιέβου), Άνταμ Χλόζεκ (Σπάρτα Πράγας), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Γιάκουμπ Καμίνσκι (Λεχ Πόζναν), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Άγιαξ), Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ), Λιέλ Αμπάντα (Σέλτικ) και Γιούριεν Τίμπερ (Άγιαξ).

New @CIES_Football ⚽️ Weekly Post presents the Best XIs of the season for 3⃣2⃣ leagues across Europe ☺️ More @LFC in the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague but congrats to @ManCity on their title 👏 All Best XIs 👉 https://t.co/PHGfMmgCgJ pic.twitter.com/1uG8OKfSDq