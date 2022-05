Ανακοίνωσε Φάμπιο Καρβάλιο η Λίβερπουλ

Στην επισημοποίηση της απόκτησης του Φάμπιο Καρβάλιο προχώρησε η Λίβερπουλ. Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, οι Reds ανακοίνωσαν ότι κάνουν δικό τους τον 19χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που βοήθησε τη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα να κερδίσει τον τίτλο στην Championship και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Καρβάλιο μέτρησε συνολικά 11 γκολ και 8 ασίστ σε 38 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌