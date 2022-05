Διεκόπη το Σπέτσια-Νάπολι! Επεισόδια και καπνογόνα μεταξύ οπαδών στις εξέδρες (pic, vid)

Αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του καμπιονάτο κι όμως στις εξέδρες του «Αλμπέρτο Πίκο» έγιναν επεισόδια που υποχρέωσαν τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι στο 11' και για δώδεκα λεπτά.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν και ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Δυστυχώς, βλέπουμε εικόνες που δεν θα θέλαμε να δούμε. Οι δύο οπαδοί πετούν καπνογόνα. Το ζεστό περιβάλλον είναι καλό αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο», ανέφεραν οι ρεπόρτερ του «DAZN», ωστόσο εικόνες από τα επεισόδια δεν μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

The match has been suspended due to crowd trouble #SpeziaNapoli pic.twitter.com/JH2FmiI3VB