Με μήνυμα στο WhatsApp του Πέρεθ... έριξε τη χυλόπιτα στη Ρεάλ ο Μπαπέ (pic)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ προτίμησε τα 600 εκατομμύρια ευρώ που του προσφέρουν οι Παριζιάνοι για την επόμενη τριετία και δεν θα μετακομίσει στη Μαδρίτη παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει με τη «βασίλισσα».

Ο δημοσιογράφος Τζοσέπ Πεντρερόλ αποκάλυψε στην εκπομπή «El Chiringuito» το περιεχόμενο του μηνύματος με το οποίο ο Μπαπέ ανακοίνωσε στον πρόεδρο της Ρεάλ την απόφασή του.

«Θέλω να σας ενημερώσω πως επέλεξα να μείνω στην Παρί Σεν Ζερμέν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ομάδα που υποστηρίζω από όταν ήμουν παιδί. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την απόφασή μου, καλή τύχη στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ» έγραψε στον Πέρεθ ο Γάλλος επιθετικός.

