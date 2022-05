Ντίνος Μαυροπάνος: Καλύτερος κόφτης στην Bundesliga (pic)

Ο Έλληνας στόπερ είναι γεγονός πως έκανε εξαιρετική σεζόν στην Bundesliga. Ήταν ο leader της Στουτγκάρδης που το τέλος κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, με τον Έλληνα αμυντικό να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν στην παραμονή της.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος διεθνής στόπερ ξεχώρισε σε μια στατιστική, καθώς μπλόκαρε τα περισσότερα σουτ από κάθε άλλον αμυντικό στο γερμανικό πρωτάθλημα. Για την ακρίβεια, κατάφερε να κόψει συνολικά 84 σουτ, ενώ δεύτερος στην σχετική λίστα είναι ο Εντικά της Άιντραχτ με 74.

Τη φετινή σεζόν ο Μαυροπάνος αγωνίστηκε συνολικά 33 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό πέντε γκολ και μια ασίστ.

Only Konstantinos Mavropanos (84) has more blocks than Evan Ndicka (74) - both have been standout performers for their respective teams & so it's clear to see why they're being courted by Premier League clubs - Ndicka also a monster in the air, winning 141 aerial battles. (FBRef)