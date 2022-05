ΠΑΟΚ: Fans’ Man of the Match κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Σβαμπ

Στο τελευταίο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος, ο Στέφαν Σβαμπ αναδείχθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου, ως ο πολυτιμότερος παίκτης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Αυστριακός μέσος πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση κόντρα στους «πράσινους», σημειώνοντας και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Με ποσοστό 42,41% ο Σβαμπ αναδείχθηκε MVP από τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ:

Ο Στέφαν Σβαμπ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 10η αγωνιστική των Play Offs της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία καθαρή νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα με 2-0 και ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Εκ των πρωταγωνιστών ο Στέφαν Σβαμπ. Ο Αυστριακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ του αγώνα με κοντινή προβολή και γενικά έκανε μία γεμάτη εμφάνιση, δίνοντας βοήθειες σε όλες τις γραμμές. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o Σβαμπ συγκέντρωσε το 42,41% των ψήφων και κατέκτησε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έτρεξε πολύ, έβγαλε ενέργεια και πάθος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Φιλίπε Σοάρες που ανεβάζει συνεχώς την απόδοσή του στα τελευταία παιχνίδια και δείχνει να βρίσκει το ρόλο του στην ομάδα.