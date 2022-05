Κλοπ: «Είναι κρίμα γιατί έχουμε τον κορυφαίο αντίπαλο στον κόσμο» (pic)

Σε απόσταση ενός βαθμού από την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται η Λίβερπουλ, κάτι που όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα θα ανατραπεί καθώς για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι «πολίτες» να μην μπορέσουν να κερδίσουν στην έδρα τους την Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ.

Παράλληλα την ίδια ώρα, οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ, θα πρέπει να νικήσουν στο «Άνφιλντ» την Γουλβς που έμεινε εκτός Ευρώπης, προκειμένου να καταφέρουν αυτοί να πάρουν τον φετινό της Premier League.

Στην συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ ανέφερε τα εξής: «Ό,τι κι αν συμβεί δεν θα πρέπει να σταματήσουμε και να απογοητευτούμε. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι κρίμα γιατί έχουμε τον κορυφαίο αντίπαλο στον κόσμο, αλλά το γεγονός πως αισθάνονται την ανάσα μας δεν είναι καλό για εκείνους. Θα δούμε τι θα συμβεί...».



