Σάρωσε η Άιντραχτ στα βραβεία της σεζόν (pics)

H UEFA ανακοίνωσε τα βραβεία της σεζόν στο Γιουρόπα Λιγκ με την Άιντραχτ Φρανφούρτης να θριαμβεύει.

Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Φίλιπ Κόστιτς της κυπελλούχου Άιντραχτ, ενώ το βραβείο για τον καλύτερο νεαρό παίκτη δόθηκε στον συμπαίκτη του, Άνσγκαρ Κνάουφ.

Στην καλύτερη ενδεκάδα της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τέσσερις παίκτες των Γερμανών, τρεις της φιναλίστ Ρέιντζερς και από δύο των Λειψία και Γουέστ Χαμ.

Η καλύτερη ενδεκάδα, σε σύστημα 3-4-3:

Τραπ (Άιντραχτ) - Μπάσεϊ (Ρέιντζερς), Χιντερέγκερ (Άιντραχτ), Ντόουσον (Γουέστ Χαμ) - Κόστιτς (Άιντραχτ), Ράις (Γουέστ Χαμ), Λάιμερ (Λειψία), Ταβερνιέ (Ρέιντζερς) - Κεντ (Ρέιντζερς), Ενκουνκού (Λειψία), Μπορέ (Άιντραχτ).

