Κέρασε ελληνικό καφέ τον δημιουργό του πορτρέτου του ο Τσιμίκας (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, καθώς χάρη στο δικό του εύστοχο πέναλτι η Λίβερπουλ επικράτησε με 6-5 της Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο μετά το 2006.

Ο καλλιτέχνης Τζον Τσαρλς δημιούργησε ένα πολύ ωραίο πορτρέτο, με τον «Greek Scouser» και τον Άλισον Μπέκερ, έπειτα από την κατάκτηση του τροπαίου το οποίο και παρέδωσε στον ίδιο. Από την πλευρά του ο Σερραίος πρώην ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού αποφάσισε να τον ευχαριστήσει.

Πως; Κερνώντας τον ελληνικό καφέ, ενώ οι δυο τους μίλησαν για αρκετή ώρα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για το μπαξ, το ψάρεμα και τις τέχνες. «Μια υπέροχη μέρα» έγραψε σε φωτογραφία που πόσταρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζον Τσαρλς.

Got to hand deliver this to Kostas today thanks to @PaulSmithJnr



Sat off drinking Greek coffee talking football, boxing, fishing and Art, boss day!!! pic.twitter.com/xmBLWVefrL