Προβάδισμα ανόδου για το Αμβούργο κόντρα στην Χέρτα Βερολίνου (vid)

Σ' ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι, το Αμβούργο πήρε σημαντική νίκη κόντρα στη Χέρτα Βερολίνου στον πρώτο αγώνα των μπαράζ της Bundesliga αποκτώντας μικρό προβάδισμα στην υπόθεση ανόδου στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.

Το Αμβούργο με γκολ του Ράις Λούντοβιτς, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Χέρτα. Οι πρωτευουσιάνοι από την άλλη, αν και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάει στο Αμβούργο, όντας αναγκασμένη να ανατρέψει το σκορ.

Σημειώνεται πως δεν ισχύει ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ, σε περίπτωση νίκης της Χέρτα με 1-0 το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση.

Bundesliga 2 side Hamburger with a BEAUTY to take the lead over Hertha Berlin in the relegation playoff 🤯 pic.twitter.com/GtcKpnrYdK