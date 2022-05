Τρεις γυναίκες διαιτητές γράφουν ιστορία: για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου όρισε την Τετάρτη τρεις γυναίκες μεταξύ των 36 διαιτητών που επιλέχθηκαν να «σφυρίξουν» στη μεγάλη διοργάνωση του 2002.

Άλλες τρεις γυναίκες θα είναι στην ομάδα των βοηθών.

Η πιο πιθανή υποψήφια μεταξύ των τριών για να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Στεφανί Φραπάρ, η οποία μπήκε στη λίστα των ρέφερι μαζί με την Σαλίμα Μουκανσάγκα από τη Ρουάντα και τη Γιοσίμι Ιαμάστα από την Ιαπωνία.

FIFA has selected female referees for the first time in the men's World Cup’s 92-year history.



Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) and Yoshimi Yamashita (Japan) will have the chance to officiate during the 2022 tournament in Qatar 👏 pic.twitter.com/v3UndnM53X