Φυλακίστηκε ο οπαδός της Φόρεστ που χτύπησε τον αρχηγό της Σέφιλντ (vid)

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης στη ρεβάνς των ημιτελικών της Φόρεστ με τη Σέφιλντ, που βρήκε τους γηπεδούχους νικητές στα πέναλτι, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό ανόδου στην Premier League, οπαδοί της Νότιγχαμ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν.

Ένας εξ αυτών ωστόσο ξέφυγε και χτύπησε με ορμή τον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπίλι Σαρπ, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος και να κάνει τέσσερα ράμματα στο χείλος. Η αστυνομία ακολούθως συνέλαβε τον εν λόγω οπαδό, ονόματι Ρόμπερτ Μπιγκς, που είχε εισιτήριο διαρκείας της Φόρεστ.

Ο 30χρονος δράστης παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης σχεδόν έξι μηνών (24 εβδομάδες). Σημειώνεται ότι αποσύρθηκε η κατηγορία εναντίον του για παράνομη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.

«Πρόκειται για μία σκόπιμη και παράλογη πράξη βίας», ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας.

Absolutely cowardly thug assaults Billy Sharp after Sheffield Utd lose Championship play off semi final to Nottingham Forest. Find it. Jail him. Disgusting. pic.twitter.com/jkmGhSAPLJ