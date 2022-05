Λίβερπουλ: Κάνει παρέλαση 29 Μαΐου ανεξαρτήτως αν πάρει το πρωτάθλημα ή το Champions League (pic)

Την πραγματοποίηση παρέλασης στις 29 Μαΐου ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, παρά το γεγονός την έκβαση που θα έχει το πρωτάθλημα της Premier League, αλλά και το Champions League.

Πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν ο δήμαρχος της πόλης Γιόαν Άντερσον, ο οποίος έστειλε πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχει στην παρέλαση, για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της σεζόν. Η παρέλαση, θα γίνει μια μέρα έπειτα από τον τελικό του Champions League στο Παρίσι με την Ρεάλ.

Αυτή θα περιλαμβάνει ένα λεωφορείο στο οποίο θα είναι αντιπρόσωποι του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου, που κατέκτησε το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα την ίδια μέρα θα αποδοθούν τιμές στα 39 θύματα του Χέιζελ, με την συγκεκριμένη μέρα να είναι αφιερωμένη στη «μαύρη» αυτή επέτειο.

A #LFC victory parade will take place in the city on Sunday May 29 ⤵️