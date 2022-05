Πριν κατακτήσει την Ευρώπη, η Άιντραχτ διέλυσε τους φασίστες!

«Για όσο καιρό είμαι εγώ στην ομάδα, δεν έχουν θέση οι ναζί στις εξέδρες μας» - Πέτερ Φίσερ, πρόεδρος της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Είναι η ομάδα που έκανε τη μία... έκπληξη μετά την άλλη φέτος στο Γιουρόπα Λιγκ, αυτή που το βράδυ της Τετάρτης στη Σεβίλλη κατέκτησε και το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Είναι η ομάδα της οποίας διοικητικός ηγέτης είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε το σθένος να αποκηρύξει το «no politica» και να σταθεί απέναντι στο ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας ξεκαθαρίζοντας ότι όχι μόνο δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά δεν επιθυμεί να δει στο γήπεδο άνθρωπο που ψήφισε υπέρ του Alternative für Deutschland (AfD) - Εναλλακτική για τη Γερμανία, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2017.

Πρόκειται για ένα γερμανικό ευρωσκεπτικιστικό, φιλελεύθερο και συντηρητικό πολιτικό κόμμα. Έχει θεωρηθεί από πολλούς ως ένα ακροδεξιό κόμμα λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ατζέντας. Το κόμμα ιδρύθηκε το 2014 από τον Μπερντ Λούκε, καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και προσέλκυσε τους απογοητευμένους των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων και κυρίως της CDU.

Πρόεδρος του κόμματος ήταν η Άλις Βάιντελ, τραπεζικός, πρώην συνεργάτρια της Goldman Sachs. Κάποιες από τις θέσεις του AfD είναι η παρεμπόδιση της επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων που βρίσκονται ήδη στην Γερμανία, η αφαίρεση της γερμανικής υπηκοότητας από τους μετανάστες που έχουν ποινικές καταδίκες, αλλά και η κήρυξη του ισλάμ ως ασύμβατου με την γερμανική κουλτούρα.

Ο Φίσερ τάχθηκε εξαρχής εναντίον του συγκεκριμένου κόμματος, αποκαλώντας τους δημόσια ναζιστές, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του AfD, που τον έβαλε στο στόχαστρο. Μέλη του κόμματος, μάλιστα, κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμηση. O 66χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με τη διαφήμιση, αλλά και με τη μόδα, είναι πρόεδρος της Άιντραχτ από το 2000. Από παιδί πήγαινε στο γήπεδο και είχε εισιτήριο διαρκείας για το G-Block, εκεί που κάθονται οι συνδεσμίτες. Και την πρώτη σύζυγό του εκεί τη γνώρισε

Αρκετά συχνά εκφράζει δημόσια πολιτικό λόγο, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσφυγικό ζήτημα, σημειώνοντας την άποψη ότι θα πρέπει η Γερμανία να γίνει πιο ανεκτική στις εισροές προσφύγων και μεταναστών. Τον Ιανουάριο του 2018 στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου στον σύλλογο της Φρανκφούρτης, ο Φίσερ συγκέντρωσε ποσοστό 99% και ανανέωσε τη θητεία του για άλλα τέσσερα χρόνια.

«Κανένας άνθρωπος, ο οποίος συμμερίζεται την ιδεολογία αυτού του κόμματος δεν έχει θέση στις εξέδρες του γηπέδου μας όσο είμαι εγώ πρόεδρος της ομάδας. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας κάποιος που επιλέγει να ψηφίσει ένα κόμμα με ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις. Nτρέπομαι γι' αυτό το 13% που τους ψήφισε» ήταν τα λόγια του Φίσερ που προκάλεσαν οργή.

«Κάθε αξιοπρεπής κερκίδα πρέπει μόνη της να πετάξει έξω τους φασίστες. Αυτό κάναμε εμείς στο παρελθόν. Αυτό γίνεται και σήμερα στην Άιντραχτ και είμαι περήφανος. Για αυτό έχουμε μια τόσο μεγάλη και πολύχρωμη κερκίδα, όπου πραγματικά ο καθένας, που η καρδιά του χτυπά για την Άιντραχτ, είναι ευπρόσδεκτος» συμπλήρωσε.

«Είναι κάπως αστείο χωριάτες τρίτης κατηγορίας ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου να εκφράζονται με τέτοιο τρόπο» ήταν η απάντηση της Βάιντελ.

«Θα προτιμούσε να είχαμε αποφύγει τη νομική οδό, αλλά είναι απαράδεκτοι οι χαρακτηρισμοί που μας προσάπτονται. Δεν θα το ανεχτούμε» σχολίασε ο Κλάους Χέρμαν, επικεφαλής του ΑfD στο κρατίδιο του Έσεν, όπου βρίσκεται η Φρανκφούρτη.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ρόμπερτ Λάμπρου, είχε καλέσει τότε τα μέλη και τους ψηφοφόρους σε διαμαρτυρία εναντίον του Φίσερ έξω από το γήπεδο της ομάδας.

Ο Φίσερ, όπως αναμενόταν, δεν ήταν μόνος του κόντρα στο ΑfD. Το κίνημα «Aufstehen gegen Rassismus» (Αντισταθείτε στο ρατσισμό) οργάνωσε πράξη αλληλεγγύης πέρυσι στον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Γκλάντμπαχ. Ακτιβιστές κρατώντας πανό ήταν στις τρεις εισόδους του γηπέδου «Stadtwald» και συγκέντρωναν υπογραφές υπέρ του προέδρου. Η κινητοποίηση έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, λίγες ημέρες πριν από την πανηγυρική εκλογή του στην προεδρία.

Ο Φίσερ βρήκε, επίσης, μιμητές. Ο Πέτερ Γκότσαλκ, προεδρεύων σύμβουλος του Αμβούργου υποστήριξε ότι «μέλη του AfD ή άνθρωποι με παρόμοια ιδεολογία δε μπορούν να είναι μέλη της ομάδας του Αμβούργου». Υπέβαλε, μάλιστα, αίτηση προς ψήφιση στη γενική συνέλευση της Λίγκας. Κατόπιν, βέβαια, απέσυρε το αίτημά του, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων της Μπούντεσλιγκα προτίμησαν να μην εμπλέξουν την πολιτική στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι εξ αυτών, τόνισαν (όχι δημόσια, πάντως) ότι δεν μπορεί ένας σύλλογος να απαγορεύσει σε οπαδούς να μπαίνουν στο γήπεδο, κρίνοντας από την πολιτική/ιδεολογική τοποθέτησή του.

Ένας αντισυμβατικός πρόεδρος που στηρίζεται από οπαδούς οι οποίοι έχουν άποψη και την εκφράζουν. Τον Φεβρουάριο του 2014 στο παιχνίδι κόντρα στην Πόρτο έστειλαν δυνατό μήνυμα στην UEFA με πανό που έβγαλαν στο γήπεδο: «Η UEFA ενδιαφέρεται για το χρήμα και την μπίζνα, οι οπαδοί για το πάθος και το παιχνίδι»!

Και έχει και παίκτες με τους οποίους μοιράζεται κοινές ιδέες. Όχι για το ποδόσφαιρο, μόνο. Τον Φεβρουάριο του 2020 η Γερμανία συγκλονιζόταν από το μακελειό στη Χανάου, μια μικρή πόλη 100.000 περίπου κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ. από τη Φρανκφούρτη, στην κεντρική Γερμανία. Εννέα ήταν οι νεκροί έπειτα από ξεχωριστές επιθέσεις ενόπλου στο κέντρο της πόλης. Νεκρός και ο 43χρονος Γερμανός δράστης.

Επιστολή 24 σελίδων που βρέθηκε καθώς και βίντεο-ομολογία του παρέπεμπαν σε ακροδεξιά κίνητρα. Ο δράστης φερόταν να λέει ότι «συγκεκριμένοι λαοί που δεν μπορούν να εκδιωχθούν πλέον από τη Γερμανία θα πρέπει να εξοντωθούν». Επίσης, η πολυσέλιδη επιστολή είχε περίεργες, χαοτικές και μπερδεμένες αναφορές σε μυστικές υπηρεσίες και θεωρίες συνομωσίας...

Ένα χρόνο μετά, η Άιντραχτ δεν ξέχασε τα θύματα εκείνης της ρατσιστικής επίθεσης και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη τους θυμίζοντας σε όλους τα ονόματά τους.

Η ομάδα της Φρανκφούρτης υποδέχθηκε τη Μπάγερν και πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της έκαναν προθέρμανση φορώντας φανέλες με τα πρόσωπα και τα ονόματα των θυμάτων. Μια από αυτές τις μπλούζες ύψωσαν και στον πανηγυρισμό τους μετά το δεύτερο γκολ επί των Βαυαρών.

Και αυτός ο πρόεδρος «δημιουργεί» οπαδούς για τους οποίους θέλει να νιώθει υπερήφανος. Για αυτά που πιστεύουν για τη στάση που κρατούν κόντρα σε κάθε είδους ρατσισμό, ενάντια σε ναζιστές, σε ομοφοβικούς.

«Μια πόλη, μια ομάδα. Κόντρα στον ρατσισμό, στον φασισμό, στην ομοφοβία». Είναι το μήνυμα σε ένα αυτοκόλλητο που κυκλοφορούν ομάδες οργανωμένων οπαδών της Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη για να στείλουν το μήνυμα σε όλους.

