Πήγε να... πέσει το «Deutsche Bank Park» στο 1-1 της Άιντραχτ με τον Μπορέ.

Οι πανηγυρισμοί των φίλων της γερμανικής ομάδας ήταν έξαλλοι και φαίνεται το βίντεο που ακολουθεί.

Δείτε το βίντεο:

The equaliser went down well in Frankfurt #UELfinal



pic.twitter.com/SdgMZFFfhI