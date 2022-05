«Βόμβα» στην Premier League: Ετοιμάζει πρόταση για τη Γιουνάιτεντ ο σερ Τζέιμς Ράτκλιφ

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πρόσφατα επιχείρησε χωρίς επιτυχία να αγοράσει την Τσέλσι, είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Βρετανία, ο Ράτκλιφ που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις χημικών ως χημικός μηχανικός, θέλει να μπει στην Premier League και σκέφτεται να καταθέσει πρόταση για τη Μάντσεστερ, γνωρίζοντας ότι η οικογένεια Γκλέιζερ δεν έχει πολλές επιλογές, λόγω της αναστάτωσης που υπάρχει στον σύλλογο.

Το ύψος της προσφοράς του Βρετανού επιχειρηματία δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής, αλλά θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ποιος είναι ο σερ Τζέιμς Άρθουρ Ράτκλιφ

Ο σερ Τζέιμς Άρθουρ Ράτκλιφ (Sir James Arthur Ratcliffe, γεννημένος στις 18 Οκτωβρίου 1952) είναι Βρετανός δισεκατομμυριούχος χημικός μηχανικός με έδρα το Μονακό, ο οποίος μετατράπηκε σε χρηματιστή και βιομήχανο.

Ο Ράτκλιφ είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) του ομίλου χημικών προϊόντων Ineos, τον οποίο ίδρυσε το 1998 και του οποίου εξακολουθεί να κατέχει τα δύο τρίτα και ο οποίος εκτιμάται ότι θα έχει κύκλο εργασιών 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019.

Δεν έχει υψηλό δημόσιο προφίλ και έχει περιγραφεί από την εφημερίδα The Sunday Times ως «publicity shy».

Τον Μάιο του 2018, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με καθαρή αξία 21,05 δισεκατομμυρίων λιρών.

Τον Απρίλιο του 2020, το Bloomberg Billionaires Index υπολόγισε την καθαρή του αξία σε 28,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ήταν ο 55ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και δεύτερος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Ράτκλιφ άλλαξε επίσημα τη φορολογική του κατοικία από το Χαμπσάιρ στο Μονακό, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα του εξοικονομήσει 4 δισεκατομμύρια λίρες σε φόρους.

Exl. Jim Ratcliffe is putting in a place a bid in order to gain ownership of #MUFC.



Glazers have been made aware the mood around Old Trafford and could be left with no other choice but to sell the club. Fee is not yet announced but will be made clear in a few days time 🔴✅ pic.twitter.com/35qeN564fp