ΑΕΚ: Το προσκλητήριο στον Πινέδα και η γνωριμία – «κλειδί» του Αλμέιδα

Το SDNA γράφει για τo σημείωμα που έπεσε στο γραμματοκιβώτιο του Μεξικανού μέσου της Θέλτα, καθώς και το «κονέ» που διαθέτει ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ στην ομάδα του Βίγκο και μπορεί να φανεί χρήσιμο σε μελλοντικό χρόνο στην Ένωση.

O Ορμπελίν Πινέδα είναι ένας από τους παίκτες που έκαναν την εμφάνισή του στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αμέσως μετά τη συμφωνία της Ένωσης με τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο 26χρονος διεθνής Μεξικανός μέσος συνεργάστηκε με το νέο τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» για 2,5 χρόνια στην Τσίβας και συγκεκριμένα από τον Γενάρη του ΄16, μέχρι το καλοκαίρι του ΄18.

Σημειωτέων πως ο Πινέδα βγήκε στον…αφρό κι έφτιαξε το όνομά του επί των ημερών του Αλμέιδα στον πάγκο της Τσίβας.

Οι δρόμοι τους χώρισαν το καλοκαίρι του ΄18, έπειτα από την αποχώρηση του κόουτς από την Τσίβας και την μετακόμισή του στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.

Η Θέλτα αγόρασε τα δικαιώματα του Πινέδα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο Γενάρη και τον έφερε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Μετά από πέντε μήνες στο Βίγκο, ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής μετράει μόλις 6 συμμετοχές στη La Liga και με συνολικό χρόνο συμμετοχής 73 λεπτά.

Στο εσωτερικό της Θέλτα δεν αποτελεί μυστικό πως ο Πινέδα αποτέλεσε μεταγραφική επιλογή του προέδρου του συλλόγου, Κάρλος Μουρίνο.

Κάτι όμως που δεν φτάνει από μόνο του - όπως αποδεικνύεται - για να του εξασφαλίσει ένα σεβαστό χρόνο συμμετοχής, από την στιγμή που ο κόουτς, Εντουάρντο Κουντέτ δεν τον…βλέπει!

Να σημειωθεί πως ο τεχνικός της Θέλτα έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του ΄24, κάτι που σημαίνει πως και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, με τον Πινέδα να αντιμετωπίζει το σοβαρότατο κίνδυνο να κινείται εκ νέου μεταξύ πάγκου και εξέδρας!

Κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο ποδοσφαιριστής και για αυτό άλλωστε βάζει σε απόλυτη προτεραιότητα την αποχώρησή του από την Θέλτα, προκειμένου να κληθεί στην Εθνική ομάδα του Μεξικό εν όψει του Μουντιάλ στο Κατάρ στο τέλος του χρόνου.

Η πρόσκληση από το Μεξικό

Σε πρώτο χρόνο πάντως «έσωσε» την θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, δεδομένου πως πήρε το προσκλητήριο εν όψει των φιλικών αγώνων κόντρα σε Νιγηρία, Ουρουγουάη, Μεξικό καθώς και των πρώτων αγώνων του Nations League.

O ομοσπονδιακός τεχνικός, Χεράντο Μαρτίνο κάλεσε 38 παίκτες (!) ωστόσο έχει στείλει αυστηρό μήνυμα προς όλους τους διεθνείς, πως χωρίς σεβαστό χρόνο συμμετοχής και./..γεμάτα παιχνίδια στα πόδια τους θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση το Μουντιάλ του Κατάρ στο τέλος του χρόνου.

Γι΄αυτό και ο Πινέδα κάθεται πάνω σε αναμμένα κάρβουνα αναζητώντας ομάδα για να συνεχίσει έστω κι ως δανεικός την καριέρα του, αφού δύσκολα θα βρεθεί ομάδα να προσφέρει στη Θέλτα τα χρήματα που ξόδεψε για την απόκτησή του μόλις λήγους μήνες νωρίτερα.

Μια φορά στην ΑΕΚ έτσι κι αποφασίσουν να περάσουν στο…παρασύνθημα για τον Πινέδα, ασφαλώς και θα ενεργοποιήσουν και το «κονέ» που διατηρεί ο Αλμέιδα με τον συμπατριώτη του τεχνικό της Θέλτα, Εντουάρντο Κουντέτ (φωτ.).

Μπορεί οι δύο Αργεντίνοι να μην υπήρξαν συμπαίκτες τα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας τους ωστόσο αμφότεροι φόρεσαν τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ, γνωρίζονται καλά και by the way είναι ίδιες...σειρές στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι φίλοι άλλωστε, στα δύσκολα και στις μεταγραφές φαίνονται!