Επίσημα στη Ζανκτ Πάουλι ο Σάλιακας

Ο 25χρονος δεξιός μπακ κάνει το... άλμα για το εξωτερικό μετά από μία εξαιρετική σεζόν στον ΠΑΣ Γιάννινα κι όπως αναμενόταν επισημοποίησε τη συνεργασία του με τη Ζανκτ Πάουλι.

«Είναι υπέροχο συναίσθημα να γίνομαι μέλος αυτού του πολύ ιδιαίτερου συλλόγου. Ήταν επιθυμία μου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου σε ομάδα του εξωτερικού και είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του.

The #BoysInBrown have made their second new signing acquisition for next season with the acquisition of Manolis #Saliakas, 25, from Greek top-division club @PASGianninaFC.



Details and reaction👉🏻 https://t.co/EbltTTM7WA#fcsp pic.twitter.com/hOd5liq8FU