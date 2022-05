Τσιμίκας: «Είμαστε μέσα στην διεκδίκηση όλων των τίτλων, τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε» (vid)

Με 2-1 επικράτησε στο «Σεντ Μέρις» της Σαουθάμπτον, σε αγώνα για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League.

Το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε τελικά να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη χάρη στα τέρματα, που πέτυχαν οι Μιναμίνο και Μάτιπ, αποτέλεσμα που διατηρεί τους «κόκκινους» σε απόσταση βολής από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μάντσεστερ Σίτι μια αγωνιστική πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Τσιμίκας μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στην Τσέλσι, το οποίο και έδωσε χάρη στο εύστοχο πέναλτι του στην ρωσική ρουλέτα βοήθησε την ομάδα του σε ακόμα ένα ματς, καθώς ήταν αυτός που από δική του εκτέλεση κόρνερ προήλθε το δεύτερο γκολ που της έδωσε τη νίκη.

Ο Σερραίος αριστερός αμυντικός μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μυστικό της επιτυχίας της ομάδας, ενώ μεταξύ άλλων έδωσε το σύνθημα για το υπόλοιπο της χρονιάς.

«Πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Όλοι δουλεύουμε σκληρά ακόμα και εάν δεν είναι στην αποστολή, είτε παίζουν είτε όχι. Όλοι είναι 100% έτοιμοι. Τι να πω για αυτή την ομάδα; Είμαστε μέσα στη διεκδίκηση όλων των τίτλων. Τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

