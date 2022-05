Ο Βαλμπουενά… μπέρδεψε την Αθήνα με τον Πειραιά!

"Μεθυσμένος" από το νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου, πιθανώς να είναι ακόμα ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος ανέβασε μία... ιδιαίτερη ανάρτηση ανάρτηση στο twitter, αναφέροντας: «Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να τελειώσουμε τη σεζόν, γιορτάζοντας το 47ο πρωτάθλημα μας».

Εντύπωση προκαλεί η επιλογή του Γάλλου εξτρέμ να χρησιμοποιήσει την Ακρόπολη, το σύμβολο της Αθήνας και όχι κάποιο μνημείο του Πειραιά, όπου εδρεύει η ομάδα που αγωνίζεται.

΄Άραγε αν είχε κατακτήσει πρωτάθλημα με την Μαρσέιγ, θα έκανε ανάρτηση με τον Πύργο του Αϊφελ;

That’s the way we wanted ti end the season, celebrating our 47th title 🏆🇬🇷 #Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/7WgXTSTfVx