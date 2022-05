Το αήττητο «15άρι» του Μαρτίνς και η νέα ιστορική πρωτιά του

Ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, έμεινε αήττητος από την Ένωση επί Μαρτίνς για 15ο ματς και παράλληλα ο Πορτογάλος «έπιασε» μια ακόμη κορυφή στην «ερυθρόλευκη» Ιστορία!

Ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη τη σεζόν του, περνώντας με 3-2 από το ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική των φετινών πλέι-οφ. Μετά και από αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός εκτοξεύει το αήττητο σερί του επί της ΑΕΚ στην εποχή του Πέδρο Μαρτίνς, ένα αήττητο που ανάλογα το πρόγραμμα της νέας σεζόν, θα πλησιάσει ημερολογιακά την πενταετία. Πλέον, στις 17 Μαΐου του 2022, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αήττητοι από την Ένωση για 1561 μέρες ή 4 χρόνια, 3 μήνες και 11 ημέρες, αφού η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε επίσημο ματς επί του Ολυμπιακού χρονολογείται στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με 2-1, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Έκτοτε, ο εντυπωσιακός απολογισμός των Πειραιωτών και του Πορτογάλου τεχνικού στο διάστημα αυτό, περιλαμβάνει 11νίκες και 4 ισοπαλίες, σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, πλέι-οφ και Κύπελλο Ελλάδας. Εντός έδρας, έχει 6 νίκες και 1 ισοπαλία, με εξίσου εντυπωσιακό απολογισμό τερμάτων 16-2. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η συνολική διαφορά τερμάτων στα ντέρμπι μεταξύ των δύο κατά την εποχή Μαρτίνς, στο 32-10.

Αναλυτικά, τα 15 ματς του αήττητου -επί Μαρτίνς- σερί του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ:

17/5/2022 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League Play Off / 10η αγ.)

3/4/2022 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-1 (Super League Play Off / 3η αγ.)

13/2/2022 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 (Super League / 23η αγ.)

21/11/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League / 10η αγ.)

25/4/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off / 6η αγ.)

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)

Μια ακόμη κορυφή για τον Μαρτίνς

Ιστορικό ήταν για τον Πέδρο Μαρτίνς το τελευταίο επίσημο ματς πρωταθλήματος της σεζόν, αυτό της 10ης αγωνιστικής των πλέι-οφ, αφού μετά από αυτό ο Πορτογάλος τεχνικός έπιασε ακόμη μια πρωτιά στην «ερυθρόλευκη» Ιστορία. Έφτασε τα 138 επίσημα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και έπιασε στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Στην πρεμιέρα της νέας Super League θα είναι πια μόνος πρώτος, ενώ υπενθυμίζεται ότι την 2η αγωνιστική των φετινών πλέι-οφ ξεπέρασε τον Σερβο-Έλληνα τεχνικό σε συνολικά ματς στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Τι απομένει πια για τον Ίβηρα τεχνικό; Λίγοι... μήνες, μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Γιατί πλέον χρειάζεται μόλις μία νίκη για να πιάσει τον Μπάγεβιτς στην κορυφή και να γίνει πολυνίκης στην ιστορία του συλλόγου σε επίσημους αγώνες (143 έναντι 144) και δύο για να κάνει το ίδιο και για το ελληνικό πρωτάθλημα (105 αντί 107).

Επιπλέον, λίγους μήνες «μέσα» στη νέα σεζόν και ο Μαρτίνς θα πιάσει τον Μπάγεβιτς και σε συνολική διάρκειά στον πάγκο της ομάδας. Ο «πρίγκιπας του Νερέτβα» βρίσκεται στην 4η θέση των μακροβιότερων «ερυθρόλευκων» τεχνικών, αφού μέτρησε 4 χρόνια και 4,5 μήνες σε δύο διαφορετικές θητείες, (1996-1999, 2005). Στην 3η ο Τσέχος Γιαν Κοψίβα με 4 χρόνια και 8 μήνες σε τρεις διαφορετικές θητείες (1927-1930, 1934, 1937). Τέλος, η πρώτη δυάδα είναι περίπου κοινή, αφού εκεί βρίσκονται οι αδερφοί Χέλμη. Δεύτερος ο Βαγγέλης με 5 χρόνια, τα οποία ήταν κοινά με τον μακροβιότερο πια τεχνικό στην ιστορία του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Χέλμη. Αυτός βρέθηκε στην άκρη του «ερυθρόλευκου» πάγκου για 6 χρόνια (1950-1954, 1956, 1963) σε τρεις διαφορετικές θητείες. Ρεκόρ που ο Μαρτίνς επίσης θα έχει την ευκαιρία να φτάσει, αν ολοκληρώσει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο φινάλε της περσινής σεζόν, ο Μαρτίνς είχε γίνει ο 5ος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού που συμπλήρωσε τρεις σερί σεζόν (προηγούμενος ο Ντούσαν Μπάγεβιτς / 1996-1999) και με το φινάλε της φετινής έγινε πλέον μόλις ο 3ος -2ος ως προς τη θητεία του- που ολοκλήρωσε τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στο Λιμάνι, 68 ολόκληρα χρόνια μετά τους αδερφούς, Γιάννη και Βαγγέλη Χέλμη, που είχαν κάτσει στο τιμόνι της ομάδας από το 1950 ως το 1954.

Τα έως τώρα ρεκόρ του Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού:

1ος σε νίκες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (23)

1ος σε επίσημους αγώνες -από το 1959- (219)

1ος σε επίσημους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα (138)

2ος σε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα (105)

2ος σε νίκες συνολικά (143)

5ος συνολικά που ολοκλήρωσε 3 συνεχόμενες σεζόν

3ος συνολικά που ολοκλήρωσε 4 συνεχόμενες σεζόν.

5ος μακροβιότερος συνολικά

Τι κυνηγάει ακόμη ο Πορτογάλος: