«Ο Ολυμπιακός θέλει πίσω τον Μιλιβόγεβιτς»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «insidefutbol» ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς βρίσκεται στο «στόχαστρο» των «ερυθρόλευκων» που θέλουν να τον φέρουν πίσω στον Πειραιά. Ο «Μίλι» έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Κρίσταλ Πάλας, με τον Πατρίκ Βιεϊρά να μην του δίνει τον χρόνο που επιθυμεί ο ίδιος και κάνει σκέψεις αποχώρησης από την ομάδα.

Το συμβόλαιό του με τους «αετούς» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023, αλλά ο Μιλιβόγεβιτς φαίνεται πως θέλει από τώρα να αποχωρήσει και να βρει μια ομάδα που θα αγωνίζεται περισσότερο και θα λογίζεται ως βασικός.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται, σύμφωνα με τους Άγγλους, πως έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις για τον Σέρβο, ο οποίος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να παίξει ξανά στους «ερυθρόλευκους» και θα μπορούσε να ζητήσει από την Κρίσταλ Πάλας να λύσει το συμβόλαιό του.

📰 Crystal Palace star Luka Milivojevic could leave Selhurst Park this summer and is wanted by former club Olympiacos, Inside Futbol understands.#CPFC https://t.co/ZevnQhEGRo