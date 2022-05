«Μια σπουδαία στιγμή για το ποδόσφαιρο»: όλοι δίπλα στον παίκτη που έκανε γνωστό ότι είναι γκέι (pics)

Θερμά μηνύματα από ανθρώπους του ποδοσφαίρου και συλλόγους με αποδέκτη τον Τζέικ Ντάνιελς, τον παίκτη της Μπλάκπουλ που ανακοίνωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο 17χρονος παίκτης της Μπλάκπουλ αποκάλυψε πως είναι γκέι κι έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης στην Αγγλία από το 1990 και τον Τζάστιν Φάσανου.

«Για πολύ καιρό σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να κρύβω την αλήθεια μου επειδή ήθελα να γίνω, και πλέον είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ρώτησα τον εαυτό μου αν έπρεπε να περιμένω μέχρι να αποσυρθώ για να κάνω come-out. Κανείς παίκτης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν το έχει κάνει ακόμα.

Είμαι μόλις 17, αλλά έχω πλήρη επίγνωση πως αυτό είναι που θέλω να κάνω και με το να αποκαλύψω τη σεξουαλική μου ταυτότητα, αν άλλοι άνθρωποι δουν το παράδειγμά μου και νιώσουν ότι μπορούν να το κάνουν επίσης, θα ήταν τέλειο» είπε ο ποδοσφαιριστής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε ένα κύμα συμπαράστασης από φιλάθλους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου και ομάδες.

Ο Χάρι Κέιν, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Ρίο Φέρντιναντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι, η Τότεναμ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας έγραψαν στο Twitter με αποδέκτη τον Ντάνιελς πόσο περήφανοι είναι για τη στάση του και πόσο σημαντική για το ποδόσφαιρο είναι η δημόσια δήλωσή του στο πλαίσιο αποδοχής όλων των ανθρώπων ως ίσων.

Massive credit to you @Jake_Daniels11 and the way your friends, family, club, and captain have supported you. Football should be welcoming for everyone. https://t.co/x0MLZnBkjM — Harry Kane (@HKane) May 16, 2022

Well played, @Jake_Daniels11. It’s been a brilliant season for you on the pitch, and now through your bravery, off the pitch too. I’m sure you’ll receive huge love and support from the football community and many others will follow your path. Good luck to you. 👏🏻👏🏻 https://t.co/H1kqBCDSZ4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 16, 2022

Massive respect for this brave decision. Let's all help create a safe and supportive environment for LGBTQ+ people in football and beyond! 👏🏽 https://t.co/KUpCaYPap7 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 16, 2022

Your courage and bravery is inspirational, Jake 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 16, 2022

Jake, you are an inspiration to us all and we fully support your decision to be open about this part of yourself.



Football is a game for all, with diversity at its heart, and this is a hugely positive step as we strive to build an inclusive game that we can all be proud of. https://t.co/1Zm8RMeMbw — The FA (@FA) May 16, 2022