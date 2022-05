Γκουαρντιόλα: «Θα θέλαμε να νικήσει η Σαουθάμπτον τη Λίβερπουλ 4-0» (vid)

Ισόπαλο με σκορ 2-2 ολοκληρώθηκε το ματς της Γουέστ Χαμ με την Μάντσεστερ Σίτι, για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, εν τούτοις κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να ισοφαρίσουν σε 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Πλέον οι «πολίτες» κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς με νίκη τους την τελευταία αγωνιστική στο Έτιχαντ σε βάρος της Άστον Βίλα κατακτούν και τυπικά τον τίτλο, όσες νίκες κι αν πάρει η Λίβερπουλ αλλά και όσα γκολ κι αν πετύχει στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια που έχει.

Ο Καταλανός τεχνικός, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου έδειξε ότι μια… μικρή βοήθεια από την Σαουθάμπτον, το βράδυ της Τρίτης στο ματς που αυτή δίνει με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, θα ήταν ότι το καλύτερο.

Μάλιστα χαριτολογώντας ο ίδιος είπε στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς: «Θα θέλαμε να τους νικήσουν με 4-0»!



Pep Guardiola urges Southampton to beat Liverpool 4-0 on Tuesday to deliver them the Premier League title 🏆🤣pic.twitter.com/OX3TE5FmkH