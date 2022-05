Η φιέστα του Ολυμπιακού για το 47ο (pics, vid)

Βαγγέλης Μαρινάκης και Αβραάμ Παπαδόπουλος σήκωσαν στον ουρανό του Φαλήρου το 47ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού, στο φινάλε της «ερυθρόλευκης» φιέστας μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Λίγο μετά το φινάλε του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που έληξε ισόπαλο (1-1), ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την φιέστα για την κατάκτηση του 47ου τίτλου της ιστορίας του. Μπροστά σε περίπου 25.000 κόσμου, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το τρίτο πρωτάθλημα της εποχής Μαρτίνς, σε μια εορταστική βραδιά κατά την οποία «παρέλασαν» στο Καραϊσκάκη, πέρα από τους πρωταθλητές, οι «μικροί» πρωταθλητές της ομάδας Κ-15 του συλλόγου και οι οι back to back πρωταθλήτριες Ευρώπης της ομάδας πόλο γυναικών.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε -ποιος άλλος- ο Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος, κατά την παράδοση... κυνηγήθηκε από τον πάντα... εύθυμο σε αυτές τις περιπτώσεις, Ματιέ Βαλμπουενά! Πέρα από τις σαμπάνιες και τα βεγγαλικά που φυσιολογικά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, συγκίνηση προκάλεσε το αφιέρωμα στον θρυλικό Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και ο Μπάμπης Στόκας που ερμήνευσε ιστορικά κομμάτια. Στο φινάλε της διαδικασίας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Πέδρο Μαρτίνς, τα υπόλοιπα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και του τεχνικού και τέλος οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, πέρασαν μπροστά από τις 46 άλλες κούπες της ιστορίας του συλλόγου για να πάρουν το δρόμο προς την εξέδρας.

Εκεί, αφού άπαντες παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, πραγματοποιήθηκε και η απονομή του τίτλου. Βαγγέλης Μαρινάκης και Αβραάμ Παπαδόπουλος σήκωσαν υπό τους ήχους του We Are The Champions το 47ο, ενώ ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου και νέος κύκλος κύκλος βεγγαλικών που έκαναν τη νύχτα μέρα στο Φάληρο. Κάπως έτσι, σιγά σιγά η γιορτή οδηγήθηκε στο τέλος της, με τον Ολυμπιακό πλέον να στρέφει την προσοχή του στην επόμενη μέρα και τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.