Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με την εξής ενδεκάδα:

Τζολάκης - Ανδρούτσος, Μπαγκαλιάνης, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ - Κανέ, Κούντε - Ροντρίγκες, Καρβάλιο, Φαντιγκά - Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today's match against PAOK! 🔴⚪️