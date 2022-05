Με σουτ-οβίδα του Πρίγιοβιτς στα ημιτελικά των πλέι οφ η Γουέστερν Γιουνάιτεντ (vid)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς η Γουέστερν Γιουνάιτεντ προκρίθηκε στα ημιτελικά των playoffs της A-League.

Η ομάδα του Τζον Αλοΐζι υπέταξε με 1-0 τη Γουέλινγκτον Φίνιξ και θα αντιμετωπίσει στους «4» τη Μέλμπουρν Βίκτορι, με την αναμέτρηση να κρίνεται στα πρώτα λεπτά χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς!

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ σκόραρε στο 10’ με υπέροχο βολέ από πλάγια θέση, φτάνοντας έτσι τα έντεκα τέρματα φέτος με τον αυστραλιανό σύλλογο.

PRIJOVIC WITH A 🚀!@wufcofficial take an early 1-0 lead at home as Aleksander Prijovic finds the back of the net with a rocketing volley #WUNvWEL pic.twitter.com/KPPznuSI5u