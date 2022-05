Γιουβέντους: Αυτή είναι η νέα της φανέλα για τη σεζόν 2022-23 (vid)

Να κάνει ένα νέο ξεκίνημα την προσεχή αγωνιστική περίοδο θέλει η Γιουβέντους, η οποία για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια έμεινε χωρίς τίτλο.

Αυτό, οι «μπιανκονέρι» θα το κάνουν όπως όλα δείχνουν με νέο… λουκ. Η ομάδα του Τορίνο προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της νέας της φανέλας, η οποία είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένα υλικά, με τις αποχρώσεις φυσικά να μην είναι άλλες από τις γνωστές… «μπιανκονέρι».

Ωστόσο, οι ρίγες είναι ιδιαίτερα φτιαγμένες. Ήδη η νέα φανέλα που φέρει την υπογραφή της Adidas έχει τεθεί στην διάθεση των φίλων της «Μεγάλης Κυρίας» και online ενώ σ΄ότι έχει να κάνει με το κόστος της ανέρχεται στα 90 ευρώ για τους ενήλικες και στα 70 ευρώ για τα παιδιά.

