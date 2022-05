Ο άσος της Λίβερπουλ έγινε 26 ετών και οι συμπαίκτες του στους «κόκκινους» του ευχήθηκαν πριν από την έναρξη της σημερινής προπόνησης.

Ο "greek scouser", όπως τον αποκαλούν οι "reds" βγήκε στο γήπεδο αγκαλιά με τον Μανέ και τον Κέλεχερ, ενώ ο Κέρτις Τζόουνς σκαρφάλωσε πάνω του και του τραγούδησε το τραγούδι για τα γενέθλια, αποκαλώντας με το παρατσούκλι του.

Δείτε το βίντεο:

Birthday greetings for the Greek Scouser ahead of training 🤣🎶 pic.twitter.com/Y6wc1C9apM