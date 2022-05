Μήνυμα οπαδών σε Σπαλέτι: «Nα φύγεις...σου επιστρέφουμε το κλεμμένο αυτοκίνητο» (pic)

Με ένα πανό, οι οπαδοί των παρτενοπέι, εξέφρασαν την επιθυμία τους για τη αποχώρηση του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Με λίγη δόση χιούμορ φρόντισαν να του δώσουν να καταλάβει ότι είναι καιρός για να φύγει.

Συνδύασαν μάλιστα το γεγονός ότι προ λίγων μηνών είχε κλαπεί το αυτοκίνητό του, ένα Fiat Panada, για να του πουν: «Σπαλέτι, θα σου επιστρέψουμε το κλεμμένο Panda. Φτάνει για να… φύγεις».

Η Νάπολι έμεινε εκτός στόχων, Κύπελλο και πρωτάθλημα στην Ιταλία και οι οπαδοί της ομάδας βράζουν με τον Ιταλό τεχνικό. Έτσι ανάρτησαν το συγκεκριμένο πανό, έξω από το ξενοδοχείο που κατέλυσε η ομάδα, για τον αγώνα με την Τορίνο, για να σιγουρευτούν ότι θα «πάρει« το μήνυμα.

Massima solidarietà a mister #Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rappresenta una meravigliosa città. Lo striscione apparso nel piazzale del #Maradona è vergogna allo stato puro😡 #Napoli pic.twitter.com/AJ9HPbhLyn