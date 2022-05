Πρωταθλητής Σκωτίας με τη Σέλτικ ο Γιακουμάκης (vids)

Τον τίτλο του πρωταθλητή πανηγυρίζει στη Σκωτία ο Γιώργος Γιακουμάκης με το γκολ του στο 1-1 με τη Νταντί να χαρίζει στη Σέλτικ την Premier League.

Η Σέλτικ χρειαζόταν έναν βαθμό για να πανηγυρίσει το 52ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έτσι έγινε... Απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Νταντί με γκολ, μάλιστα, του Γιακουμάκη με υπέροχη κεφαλιά και πήρε τον τίτλο.

Μια στροφή πριν το τέλος, η ομάδα του Γιακουμάκη βρέθηκε στο +4 από τη Ρέιντζερς και πανηγυρίζει την επιστροφή στην κορυφή έπειτα από απουσία ενός έτους.

🎶 𝙏𝙃𝙀𝙎𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎! 🎶



Celtic Football Club are the 2021/22 #cinchPrem Champions! 🏆🍀



Congratulations to Ange and the Bhoys! 💚👏#CelticFC 🤝 #UCL pic.twitter.com/DHT1FcZuf2