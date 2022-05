Χόρεψαν... συρτάκι σε όλη την Ολλανδία: Γκολ Παυλίδης, Λημνιός και Δουβίκας (vids)

Στο Ουτρέχτη - Άλκμααρ το χρώμα ήταν μόνο γαλανόλευκο... Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε με 3 γκολ από τους Παυλίδη και Δουβίκα. Ο μεν πρώτος ήταν αυτός που στο 15΄έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του, ενώ ο δεύτερος ήταν αυτός που στο 90+4' διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Ταυτόχρονα πράγματα και θαύματα έκανε ο Δημήτρης Λημνιός. Ήταν ο παίκτης που με δύο γκολ οδήγησε τη νίκη στην Τβέντε με 3-0 της Χρόνιγχεν με την ομάδα του να εξασφαλίζει την έξοδό της στην Ευρώπη.

15’ | GOAL for AZ! 😧 Another one from Pavlidis! 🤩 Two goals in five minutes. ⚽️ | #stickersandscarfs #eredivisie #utraz pic.twitter.com/EMIUPCMNZk