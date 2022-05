Φιξαρίστηκε το πρόγραμμα του EURO 2024 - Στο Μόναχο η πρεμιέρα, στο Βερολίνο ο τελικός

Έτσι το εναρκτήριο ματς θα διεξαχθεί στη «Fussball Arena» του Μονάχου και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.

Επίσης να σημειωθεί πως θα υπάρξουν χιλιομετρικά κριτήρια στους ομίλους ούτως ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις για τα ταξίδια των ομάδων και των οπαδών μεταξύ των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τα ματς.

Παράλληλα, η μείωση των ρύπων και η βιωσιμότητα συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά υπόψη, ενώ υπάρχει σενάριο οι αποστολές να μετακινούνται για τα παιχνίδια με ειδικά λεωφορεία και τρένα από πόλη σε πόλη.



«Βόρειο/Βορειοανατολικό γκρουπ»: Βερολίνο, Αμβούργο, Λειψία



«Δυτικό γκρουπ»: Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Γκελζενκίρχεν, Κολωνία

«Νότιο γκρουπ»: Φρανκφούρτη, Μόναχο, Στουτγάρδη.



Σημειώνεται εδώ πως η Φρανκφούρτη βρίσκεται σε δύο γκρουπ καθώς η θέση της στη Γερμανία θεωρείται νοτιοδυτική, οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει ταξίδια από διάφορα μέρη.

🗓️ The @EURO2024 match schedule has been finalised.



🇩🇪 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.



🏟️ 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.



Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities.